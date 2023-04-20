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Сергей Семак сообщил, что защитник «Зенита» Ренан не поедет в сборную Бразилии

Сергей Семак сообщил, что защитник «Зенита» Ренан не поедет в сборную Бразилии
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник команды Роберт Ренан не присоединится к молодёжной сборной Бразилии.

«Поедет ли Ренан в сборную Бразилии? Он приостановлен. Мы общаемся с руководством, с тренерским штабом сборной Бразилии, и, естественно, я думаю, для всех будет лучше, если он какое-то время сыграет здесь. Он также будет в форме и уже поедет в расположение сборной немного позже. По крайней мере, на сегодняшний день.

Сейчас у них идёт подготовка, поэтому сборная будет готовиться. Не только один Ренан остался в расположении в своём клубе. Через несколько матчей, возможно, мы его всё-таки отпустим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ренан был вызван в молодёжную сборную Бразилии, однако «Зенит» отозвал игрока из расположения национальной команды перед играми с «Локомотивом» (2:1) и «Ростовом» (0:0) в РПЛ.

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