«Не бойтесь, идите в обводку!» Юрий Сёмин дал напутствие юным футболистам

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин посетил футбольную академию Ашота Хачатурянца под названием «Спарта». Специалист дал напутствие юным футболистам, которые в момент его визита проводили тренировку.
«Вы должны получать удовольствие от того, что ходите на тренировки! От того, что вам тренер даёт упражнение – получайте от этого удовольствие, чтобы вам это было не в нагрузку, чисто человечески.
Каждый год, когда год закончился, вы смотрите – в чём я лучше стал. В прошлом году я пришёл и бил правой ногой, а в этом году я уже бью и правой, и левой. Каждый год нужно что-то новенькое подчерпнуть и это выполнять здесь [на тренировках].
И самое основное сейчас – не бойтесь, обводите друг друга. А вы, защитники, не давайте обвести себя. Мяч получили и делайте так, как сами считаете нужным. Поощрять друг друга надо. Если он пытался обвести и не обвёл – ничего страшного не произошло, ни в коем случае не ругаться между собой. Успехов вам и удачи. Чтобы вам футбол радость приносил, это самое главное», — сказал Сёмин детям.
- 20 апреля 2023
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