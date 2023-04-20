Сергей Семак: Кассьерре будет легче после гола «Локомотиву» — это полностью его мяч

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о психологическом состоянии форварда клуба Матео Кассьерры.
«Поможет ли Кассьерре матч с «Локомотивом» сбросить камень с плеч? Что касается психологической составляющей, конечно, ему будет легче после гола в матче с «Локомотивом». И не только потому, что гол записан на него, но здесь полностью его мяч. Он здорово пробил, мяч летел в ворота. То, что защитник не смог выбить — такое бывает. Здесь принадлежность этого забитого мяча нет смысла обсуждать. Я думаю, что Матео заслужил в этом моменте свой мяч.
Я уже говорил, что Кассьерра забьёт и забьёт в нужный момент, что и случилось. Что касается в дальнейшем, посмотрим. Надеюсь, что для него это будет таким толчком для реализации тех моментов, которых у него бывает достаточно в каждом матче. Качества все для этого у него есть. А мы, в свою очередь, будем стараться помогать ему во всём, чтобы он чувствовал себя комфортно, забивал, работал на команду, помогал команде решать те задачи, которые стоят перед нами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 20 апреля 2023
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