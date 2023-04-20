Сергеев: «Зениту» хотелось бы выиграть золотые медали РПЛ в игре со «Спартаком»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что хотел бы выиграть золотые медали текущего сезона РПЛ в матче с московским «Спартаком». Также форвард пригласил болельщиков сине-бело-голубых посетить оставшиеся домашние игры команды.

«Можно ли называть квинтэссенцией сезона предстоящую игру со «Спартаком»? Пока об этом говорить рано. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали как можно раньше, особенно в игре со «Спартаком», однако загадывать наперёд не стоит, мы идём от игры к игре.

Мы всех приглашаем на оставшиеся домашние встречи, хотим видеть полный стадион, ждём поддержки болельщиков. Очень надеюсь, что в конце сезона мы вместе отпразднуем нашу общую победу», — приводит слова Сергеева Bobsoccer.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 7 мая.