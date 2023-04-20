Сергей Семак ответил на вопрос, доволен ли он игрой «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он игрой санкт-петербургского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«На 80-90 процентов в тех матчах, которые мы проводим, мы удовлетворены и качеством, и результатом, и игрой нашей команды в обороне и в атаке. Что касается максимально возможного удовлетворения, то оно невозможно, потому что идеала не существует. В каждом матче есть ошибки, невозможно действовать на протяжении 90 минут с большим преимуществом.
В какой-то момент любая команда в мире даёт соперникам возможность контролировать. Может, за исключением «Манчестер Сити». Может быть, «Бавария» в какой-то период времени. И то бывают матчи, где у них тоже не получается то, как хотелось бы — и это абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что наша команда проводит очень хороший сезон, очень цельный, очень уверенный. Игра нашей команды мне нравится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков после 23 туров. Команда Сергея Семака опережает занимающий вторую строчку «Ростов» на девять очков.
- 20 апреля 2023
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