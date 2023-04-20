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Семак: дай бог, чтобы сыновья Данни усилили «Зенит» в будущем — это будет прекрасно

Семак: дай бог, чтобы сыновья Данни усилили «Зенит» в будущем — это будет прекрасно
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе в клуб сыновей бывшего капитана команды португальского полузащитника Мигела Данни. Специалист заявил, что это было бы прекрасно.

«С Данни мы периодически на связи. Что касается сыновей, я думаю, «Зениту» интересны абсолютно все игроки, которые могут усилить команду сейчас или с точки зрения перспективы. Если это произойдёт с сыновьями Данни, это будет прекрасно для клуба. Очень хорошая история. Дай бог, чтобы всё получилось, у них было желание и они помогли и усилили нашу команду в будущем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее Данни заявил, что обсудит с «Зенитом» переходы своих сыновей Бернарду и Франсишку.

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