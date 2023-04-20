Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал ничью с «Уралом» в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал результат первого матча финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная встреча состоится 3 мая.

«Нормальная, но тяжёлая игра. В первом тайме не забили много моментов, поэтому 1:1. Я вышел ненадолго: мог бы сыграть и лучше, так что в следующем матче буду стараться.

Было много ударов и подходов. Все играли хорошо. Не получилось забить с игры — вратарь молодец. Мы играем каждый матч до победы — нет преимущества перед ответной игрой», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 19 апреля, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч закончился вничью со счётом 1:1.