Дмитрий Гафин: нельзя исключать, что срыв перехода в «Челси» повлиял на игру Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о влиянии срыва перехода полузащитника Арсена Захаряна в лондонский «Челси» на его игру в текущем сезоне.

«Можно ли уже утверждать, что срыв перехода в «Челси» морально повлиял на Захаряна и повлиял на его игру? Этого нельзя исключать. Возможно, это является частью того, что на него влияет. Но, думаю, это часть, а помимо этого, есть много причин, которые влияют на футболиста. Мы прекрасно знаем характер и способности Захаряна. Я уверен, что Арсен в этом сезоне ещё покажет лучшую игру, чем он показывает сейчас — и завершит сезон на мажорной ноте», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.