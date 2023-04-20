А. Понсе — о Кадырове: вроде бы любит футбол. Хочет помогать «Ахмату» и футболистам
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе, ранее выступавший за «Ахмат», поделился воспоминаниями о главе Чечни и почётном президенте грозненского клуба Рамзане Кадырове.
«Вроде бы любит футбол. Хочет помогать команде и футболистам. А какие впечатления от Грозного? Не думаю, что он сопоставим с каким-нибудь европейскими городом. Культуры разные. В Грозном, конечно, красиво, но город абсолютно отличается, например, от испанских городов. И от многих российских отличается.
Что там удивило? Было немного непривычно… Мусульманский регион, а я христианин. Но никаких проблем. Зато климат похож на венесуэльский. Летом — да, очень похож! Зимой, конечно, нет: очень холодно», — приводит слова Понсе Sport24.
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