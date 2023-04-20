Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: отказаться от Кубка Азии — самое неправильное решение, которое принимал РФС

Кавазашвили: отказаться от Кубка Азии — самое неправильное решение, которое принимал РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Советский вратарь Анзор Кавазашвили раскритиковал решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии.

«Отказаться от участия в Кубке Азии — самое неправильное решение, которое за последнее время принимал РФС. В таком случае нам надо расформировать сборную России, она нам больше не нужна. Зачем команда, если она не играет на международных турнирах? Такое решение может принять человек, который никогда не играл в футбол и не знает его значимость. Этому человеку надо бросать работу, которая связана с футболом, и переходить на другую. Это не его специфика!

Стремление любого футболиста — попасть в национальную сборную. Потом уже завоёвывать призы с этой командой. Большие физические нагрузки? Это настоящая глупость! Футболист или любой спортсмен, если не будет иметь нагрузку, то он разучится показывать высокие результаты. Если не хотят наши руководители футбола, чтобы наши члены сборной команды или клубов, играли с нагрузками, тогда советую им перейти на игру в шахматы! Там не надо перегружаться. Можно спокойно отдыхать, пить лимонад и играть в шахматы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Кечинов: жалко, что Россия не примет участия в Кубке Азии — нам нужно было участвовать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023