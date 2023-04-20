Кавазашвили: отказаться от Кубка Азии — самое неправильное решение, которое принимал РФС

Советский вратарь Анзор Кавазашвили раскритиковал решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии.

«Отказаться от участия в Кубке Азии — самое неправильное решение, которое за последнее время принимал РФС. В таком случае нам надо расформировать сборную России, она нам больше не нужна. Зачем команда, если она не играет на международных турнирах? Такое решение может принять человек, который никогда не играл в футбол и не знает его значимость. Этому человеку надо бросать работу, которая связана с футболом, и переходить на другую. Это не его специфика!

Стремление любого футболиста — попасть в национальную сборную. Потом уже завоёвывать призы с этой командой. Большие физические нагрузки? Это настоящая глупость! Футболист или любой спортсмен, если не будет иметь нагрузку, то он разучится показывать высокие результаты. Если не хотят наши руководители футбола, чтобы наши члены сборной команды или клубов, играли с нагрузками, тогда советую им перейти на игру в шахматы! Там не надо перегружаться. Можно спокойно отдыхать, пить лимонад и играть в шахматы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.