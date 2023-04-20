Кипрский «Арис» презентовал первого маскота в своей истории

На матче 31-го тура чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ, который состоится 23 апреля, зрителей будет развлекать новый маскот. Ранее «Арис» презентовал своего маскота в клубных соцсетях. Появление нового символа клуба прокомментировал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.
«Арис» представил нового маскота. Видео:
«Действительно, у «Ариса» появился новый символ – «Aris The Mascot». И это произошло впервые в истории клуба. Теперь у нас есть яркий, харизматичный, запоминающийся герой, от которого глаз не оторвать. Каким мы его задумывали, таким он и получился. Особенно его ждала юная публика, семейный болельщик. Маскот будет их развлекать на домашних матчах, зажигать на трибунах. Нашего маскота планируем привлекать к участию в клубных акциях, он появится в общественных пространствах Лимасола и других городах Кипра. Активно развивается академия «Ариса»: детей в группах всё больше, и теперь у них появился новый друг», — приводит слова Алексея Дозорцева пресс-служба клуба.
- 20 апреля 2023
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