Иван Сергеев высказался о конкуренции с Матео Кассьеррой в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о конкуренции с форвардом Матео Кассьеррой за место игрока основного состава петербуржцев. Россиянин заявил, что их борьба с колумбийцем за место в основе идёт на пользу сине-бело-голубым.

«В любом случае решение остаётся за тренерским штабом: план на игру, под каждого соперника свои наработки. Думаю, Матео тоже выходит на поле с единственной целью – помогать команде побеждать. Мы хорошо относимся друг к другу, общаемся – словом, между нами здоровая конкуренция, которая идёт на пользу «Зениту».

Замена в матче с «Локомотивом» (2:1. — Прим. «Чемпионата»)? Вы знаете, я был не то что расстроен, что сыграл меньшее количество минут, а больше был раздосадован собственной игрой. Знаю, что могу действовать лучше, однако, видимо, в Москве был не мой день. Тренерам пришлось вносить коррективы, и, слава богу, Матео вовремя вышел на поле и забил победный гол», — приводит слова Сергеева Bobsoccer.