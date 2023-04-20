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Венесуэльский форвард «Акрона» рассказал, как его несколько раз ограбили на родине

Венесуэльский форвард «Акрона» рассказал, как его несколько раз ограбили на родине
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал о жизни в Венесуэле и уровне криминала в стране.

«В каком районе Венесуэлы жила твоя семья? В опасном. Криминал видел постоянно. Это было уже во время профессиональной карьеры. Приехал в отпуск в родной город. С утра решил выйти потренироваться, просто немного взбодриться. Навстречу — два парня, у одного пистолет. В итоге они отобрали у меня мотоцикл брата, на котором я приехал на тренировку. Обычная практика.

Со мной подобное происходило много раз. Однажды я ехал в автобусе с тренировки домой. Зашли два парня с ножами, надвигаются на меня. Хотели забрать телефон. Я не хотел отдавать, мне начали угрожать. Мне тогда было лет 12. Сколько раз меня грабили? Семь или восемь. Есть смысл обращаться в полицию? Не думаю. Тогда я пытался разговаривать с полицейскими, они пытались найти пропажу. Без толку», — приводит слова Понсе Sport24.

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