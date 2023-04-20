Гладилин: Абаскаль не поставил игру «Спартаку» — сами виноваты в поражении от «Акрона»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:2).
«Спартак» недооценил «Акрон» — на первый тайм выбрали неправильную тактику. Нужно было сразу начинать играть в активный футбол. Наверное, была надежда, что «Акрон» будет побаиваться и играть вторым номером. Во втором тайме «Спартак» начал бороться, но было уже поздно. «Акрон» — молодцы, проявили характер. А «Спартак» сам виноват в своём поражении.
«Спартаку» пока не удаётся создать боевой коллектив. Сказывается отсутствие лидеров — Промеса и Джикии. Абаскаль ищет тактические решения, но поставленной игры нет. Происходит большая тасовка состава, но главный тренер пока не нащупал костяк команды и не поставил игру», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 20 апреля 2023
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