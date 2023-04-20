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«Тут вообще есть всё: хорошее и ужасное». Экс-форвард «Спартака» рассказал о жизни в США

«Тут вообще есть всё: хорошее и ужасное». Экс-форвард «Спартака» рассказал о жизни в США
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Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о жизни в США, где он жил с 12 лет и играл за несколько клубов МЛС. Армянский футболист заявил, что там есть всё, что можно найти.

«Дорогая ли в США медицина? Она везде дорогая. Но чем она удобна в США — тут есть условия для разных людей. Тут вообще есть всё: хорошее, плохое, ужасное и лучшее в мире. Здесь можно найти всё — разные люди, идеи, взгляды.

У меня дорогая страховка, но есть и много других вариантов дешевле. Если у человека нет денег, есть бесплатные клиники.

Плюс в США сильная социальная помощь. Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас — в Армении и России — тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

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