«Тут вообще есть всё: хорошее и ужасное». Экс-форвард «Спартака» рассказал о жизни в США

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о жизни в США, где он жил с 12 лет и играл за несколько клубов МЛС. Армянский футболист заявил, что там есть всё, что можно найти.
«Дорогая ли в США медицина? Она везде дорогая. Но чем она удобна в США — тут есть условия для разных людей. Тут вообще есть всё: хорошее, плохое, ужасное и лучшее в мире. Здесь можно найти всё — разные люди, идеи, взгляды.
У меня дорогая страховка, но есть и много других вариантов дешевле. Если у человека нет денег, есть бесплатные клиники.
Плюс в США сильная социальная помощь. Правительство готово платить деньги, чтобы ты жил здесь. А у нас — в Армении и России — тебе за это никто платить не будет. Либо будет, но совсем маленькие деньги», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».
- 20 апреля 2023
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