«Спартак» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 23-го тура РПЛ. В частности, московский «Спартак» был оштрафован за неподобающее поведение (удаление двух игроков в составе одной команды) в матче с «Торпедо» (2:1).

«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух игроков в составе одной команды) в матче 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Торпедо Москва» – ФК «Спартак-Москва», состоявшемся 15 апреля 2023 года – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.