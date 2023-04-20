«Спартак» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 23-го тура РПЛ. В частности, московский «Спартак» был оштрафован за неподобающее поведение (удаление двух игроков в составе одной команды) в матче с «Торпедо» (2:1).
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух игроков в составе одной команды) в матче 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Торпедо Москва» – ФК «Спартак-Москва», состоявшемся 15 апреля 2023 года – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 20 000 рублей», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.
- 20 апреля 2023
-
14:49
-
14:45
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:36
-
14:20
-
14:11
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
12:23
-
12:13
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:51
-
11:51
-
11:49
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:39