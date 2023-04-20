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Форвард «Зенита» Сергеев назвал главную неудачу команды в текущем сезоне

Форвард «Зенита» Сергеев назвал главную неудачу команды в текущем сезоне
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев согласился с тем, что главной неудачей сине-бело-голубых в текущем сезоне стал вылет из розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Можно ли называть главной неудачей текущего сезона вылет «Зенита» из Кубка России? Да, это так. В чемпионате у нас всё идёт хорошо, дай бог, чтобы вплоть до 30-го тура это продолжалось, а вот выступление в Кубке нам действительно не удалось. Причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от «Динамо», — приводит слова Сергеева Bobsoccer.

«Зенит» проиграл московскому «Динамо» на своём поле (1:1, 4:5 пен.) в матче Пути регионов и вылетел из розыгрыша турнира. Петербуржцы не смогли выйти из группы со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом».

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