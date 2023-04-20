ЭСК признала две ключевые ошибки Казарцева в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Василий Казарцев совершил две результативные ошибки в матче 23-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» (1:4). Обе ошибки были совершены в пользу московского клуба.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Оренбург» на 10-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего команды «Локомотив» №25 Франсуа Камано в атакующей фазе команды «Локомотив», предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока обороняющейся команды «Оренбург» №22 Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку команды «Локомотив» №25, находящемуся в офсайдной позиции.

По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Оренбург» на 50-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Локомотив» №25 Франсуа Камано в единоборстве с вратарём команды «Оренбург» №99 Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарём соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта.

В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Оренбург» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение», — сказано в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.

Отметим, что два других спорных решения Казарцева были признаны верными. Речь о неназначенном пенальти и незасчитанном голе в ворота «Локомотива».