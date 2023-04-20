Артета: «Арсенал» должен стать скучным для всех и сосредоточиться на своих целях

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:2), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Саутгемптоном».

«Мы должны стать очень скучными для всех, повторять одни и те же вещи и сосредоточиться на своих целях. Вот и всё. Мои игроки с нетерпением ждут завтрашнего дня, чтобы сыграть и получить нужный результат перед нашей аудиторией. В чемпионате осталось семь игр, четыре из них — на «Эмирейтс». Мы с нетерпением ждём их.

Возможно, на каком-то этапе игры [с «Вест Хэмом»] мы чувствовали себя слишком комфортно. Футболисты знают, мне не нужно их учить, потому что они сразу поняли это. Это заложено в системе, это у них внутри. Повороты судьбы являются частью всего, что вы делаете, особенно в футболе. Это не всегда постоянный прогресс. Вы должны знать это и должны быть к этому готовы. Реакция команды была невероятно позитивной», — цитирует Артету ESPN.

Встреча между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 74 очка после 31 встречи. «Канониры» на четыре очка опережают «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе.

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