Кузяев хочет играть в Европе, «Зенит» провёл встречу, чтобы обсудить с ним новый контракт

Руководство санкт-петербургского «Зенита» провело новую встречу с представителями полузащитника команды Далера Кузяева, чтобы обсудить возможное продление контракта футболиста с клубом. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, разговор состоялся в начале апреля. Позиция «Зенита» осталась неизменной — руководство сине-бело-голубых хочет видеть Кузяева в команде. Сторона же футболиста рассчитывает получить интересное предложение от какой-либо европейской команды.

Нынешнее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до июня этого года. 30-летний полузащитник сыграл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.