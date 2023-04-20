Кузяев хочет играть в Европе, «Зенит» провёл встречу, чтобы обсудить с ним новый контракт
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Руководство санкт-петербургского «Зенита» провело новую встречу с представителями полузащитника команды Далера Кузяева, чтобы обсудить возможное продление контракта футболиста с клубом. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, разговор состоялся в начале апреля. Позиция «Зенита» осталась неизменной — руководство сине-бело-голубых хочет видеть Кузяева в команде. Сторона же футболиста рассчитывает получить интересное предложение от какой-либо европейской команды.
Нынешнее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до июня этого года. 30-летний полузащитник сыграл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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