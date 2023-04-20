Александр Тарханов высказался о ничьей в матче ЦСКА — «Урал» в Кубке России

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат первого матча финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Урал». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная встреча состоится 3 мая.
«ЦСКА имел преимущество в матче, но «Урал» хорошо оборонялся, поэтому не было явных моментов для гола. У армейцев было много фланговых передач, но оборона соперника с ними справлялась. «Урал» играл на контратаках и в одной из них забил гол.
Оба забитых мяча законные. Игроки «Урала» хорошо убежали и разыграли атаку – Акинфеев парировал первый удар, но второй уже не смог. За такую борьбу, которая была в моменте с голом «Урала», судьи сейчас не свистят. Понятно, что и Заболотного обхватывали руками, судьи обратили на это внимание и посчитали, что это пенальти.
Команды настроятся на ответный матч. Будет кубковая игра, в результате которой решится выход в Суперфинал. Победа нужна и тем, и другим – игра будет обоюдоострой», – сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 20 апреля 2023
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