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В Англии назвали присутствие кораблей на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» восхвалением рабства

В Англии назвали присутствие кораблей на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» восхвалением рабства
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Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун опубликовал на сайте издания статью, посвящённую истории эмблем двух манчестерских футбольных клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Лого «МЮ» (с 1998 г)
Лого «МЮ» (с 1998 г)
Лого «МЮ» (с 2016 г)
Лого «МЮ» (с 2016 г)

Автор статьи обратил внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трёхмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов. Хаттенстоун в своём материале призвал заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города. Изображение корабля же журналист называет «преступлением против человечества».

Корабль присутствует на эмблемах манчестерских клубов с момента их основания.

Как выглядели первые эмблемы «Ман Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси» и других английских клубов?

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