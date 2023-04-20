В Англии назвали присутствие кораблей на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» восхвалением рабства

Британский журналист The Guardian Саймон Хаттенстоун опубликовал на сайте издания статью, посвящённую истории эмблем двух манчестерских футбольных клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Автор статьи обратил внимание на то, что на эмблемах обоих клубов присутствует трёхмачтовый корабль, который также есть на гербе Манчестера. Сам город в XVIII веке считался одним из центров работорговли, из-за чего корабли могут ассоциироваться с продажей рабов. Хаттенстоун в своём материале призвал заменить корабль на гербе Манчестера пчелой, которая бы отражала человечность жителей города. Изображение корабля же журналист называет «преступлением против человечества».
Корабль присутствует на эмблемах манчестерских клубов с момента их основания.
Как выглядели первые эмблемы «Ман Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси» и других английских клубов?
Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке лиги
- 20 апреля 2023
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:48
-
15:47
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:14
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:36
-
14:20
-
14:11
-
13:59
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:25
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
12:23