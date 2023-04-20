Аленичев: предлагаю «Спартаку» снять чартер и отправить всех легионеров на родину

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев резко высказался об игре иностранных футболистов красно-белых и предложил отправить всех легионеров на родину.

«У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за € 4,5 млн, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал. Конечно, нужно отметить великолепный гол Тавареша. Но чартер по домам это не отменяет», — приводит слова Аленичева «Комсомольская правда».