Радченко: если у Кузяева будет предложение из Европы, «Зениту» надо отнестись с пониманием

Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе Далера Кузяева из петербургского клуба. По мнению эксперта, если у футболиста будет предложение из Европы, «Зенит» должен будет отнестись к этому с пониманием.

«Если у Кузяева есть или будет предложение из Европы, то «Зениту» нужно отнестись к этому с пониманием. Он очень много сделал для команды, помог завоевать множество титулов. Всё будет решаться между ним и двумя клубами. Но если поступит предложение – почему нет?

Каждый футболист мечтает о новых вызовах. В России Далер уже всё выиграл. Я не против его потенциального переезда в европейский клуб. Естественно, это будет потеря для «Зенита», но ещё раз: необходимо это понять и принять», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.