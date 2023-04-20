Месси посетил Диснейленд со своей семьёй. Лео пытался скрыться, но его узнали поклонники

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси посетил парижский Диснейленд вместе со своей семьёй, сообщает Marca.

Отмечается, что форвард пытался скрыться, используя капюшон и иногда надевая маску. Однако поклонники узнали его жену Антонеллу и их детей. Позже Месси просили сделать совместную фотографию и дать автограф. Также вместе с семьёй аргентинца Диснейленд посетила семья его экс-партнёра по «Барселоне» Сеска Фабрегаса.

Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. В июне 2023-го срок действия его контракта с парижанами истекает. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры — возвращение в «Барселону».

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета: