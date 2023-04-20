Божович: Дзюбе нужны враги. Когда их достаточно, он хочет показывать всё, на что способен

Бывший главный тренер клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Ожидал, что Дзюба может помочь «Локомотиву». Это уже четвёртый раз, когда он возвращается. Первый раз он был в «Томи», где хорошо себя проявил, потом в «Ростове», «Арсенале» и теперь в «Локомотиве». Ему нужно показывать и доказывать. Он такой парень — Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать всё, на что способен. Что всё, о чём говорят другие, не так», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Нападающий принял участие в шести матчах команды в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть голов и стал автором четырёх результативных передач.