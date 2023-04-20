Галтье: планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о возможном продолжении сотрудничества с парижанами в следующем сезоне.
«Мы с Кампушем (советник «ПСЖ» по спортивным вопросам. – Прим. «Чемпионата») работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной. Я планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.
Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.
Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в «ПСЖ», – приводит слова Галтье RMC Sport.
Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
Кроме того, сообщалось, что в «ПСЖ» уже обсуждают кандидатуру нового тренера.
- 20 апреля 2023
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