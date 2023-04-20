Агент Барбоза: Далер Кузяев может играть в любом чемпионате — это топовый игрок

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил шансы полузащитника «Зенита» Далера Кузяева заиграть в европейском чемпионате.
«Если у Кузяева есть желание играть в Европе, то он может попробовать. Это топовый игрок, талантливый. Если в конце сезона он не обновит контакт, то у него есть шанс поиграть в Европе. Возраст? 30 лет во многих чемпионатах считается нормальным возрастом. Он ещё три-четыре года может играть без проблем. Далер в отличной форме.
Думаю, он может играть в любом чемпионате, учитывая его позицию. Хороший и талантливый футболист может играть везде. Вопрос только в желании», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Действующий контракт 30-летнего Кузяева с «Зенитом» истекает в июне 2023 года.
- 20 апреля 2023
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