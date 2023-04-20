«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

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Руководство «Челси» заинтересовано в подписании вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля, сообщает Bild.

По информации источника, голкипер синих Эдуард Менди, окончательно проигравший конкуренцию Кепе Аррисабалаге в текущем сезоне, покинет команду в поисках постоянной игровой практики.

«Челси» на данный момент рассматривает варианты замены сенегальцу, и выбор боссов лондонского клуба пал на вратаря «Боруссии» и сборной Швейцарии Кобеля.

В сезоне-2022/2023 25-летний Кобель провёл 29 матчей за «Боруссию» во всех турнирах. В 12 из них он отстоял «на ноль», а в 17 оставшихся пропустил 32 мяча.

Контракт 25-летнего голкипера со «шмелями» действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 35 млн.