Юрий Гаврилов: все в шоке, что «Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение московской команды в матче Кубка России с «Акроном». Победу со счётом 2:1 одержал тольяттинский клуб, ставший финалистом Пути регионов.

«Не я один удивлён поражением «Спартака». Многие звонили мне и говорили, что это позор, что тренер некомпетентен. Думал, что «Спартак» выиграет. У «Спартака» отсутствовали ведущие игроки, но в такой команде должна быть полноценная замена. Когда так проигрываются игры… Да игры вообще не было! Очень обидно. Даже нельзя сказать, что где-то не повезло.

Все в шоке, что «Спартак» проиграл и вылетел из Кубка. Никто не думал, что проиграют. Но мы болеем за «Спартак», надеемся на то, что команда должна как-то собраться и провести остаток чемпионата. Не надо опускать руки, надо бороться. В чемпионате надо постараться занять достойное место», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.