Сергей Веденеев — о Кузяеве: сильным командам Европы не нужен такой возрастной игрок

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о будущем полузащитника команды Далера Кузяева.
«В таком возрасте, как у Кузяева, обычно уезжают в чемпионат, в котором ни за что не надо бороться. Словно на отдых на свежем воздухе — как Дзюба уехал в Турцию на берег моря.
Сильным командам Европы не нужен такой возрастной игрок в середине поля. А ехать в слабую команду нет смысла. В «Зените» хорошая зарплата, родная страна. Такие переходы очень странные. Попахивает агентскими вбросами, чтобы продлить контракт на больший срок, чем год-два. Это обычная история: так бывает с любым игроком, у которого заканчивается контракт. Кузяеву надо было пробовать себя в Европе, когда силы были молодые, а чего их пробовать сейчас?» – сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне 2023 года.
- 20 апреля 2023
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