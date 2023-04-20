Канчельскис — о формате Кубка: у нас же хотят удивить всех, только всё ещё хуже становится

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал формат проведения Кубка России.

«Нужно ли оставлять в дальнейшем формат Кубка в таком виде — это надо спрашивать у тренеров, которые участвовали. По мне, старый формат был попроще, я его понимал лучше. Это моё мнение. Честно говоря, я не понимаю формат, непонятно, какие сетки они там сделали. Чем проще, тем лучше. Старый формат был лучше.

Надо сделать, чтобы была игра дома и игра на выезде. В Италии, например, ничего не выдумывают. У нас же люди в федерации футбола хотят удивить весь мир. Только не удивляется никто. Всё только ещё хуже становится. Но удивить всё хотим.

Я особо не вникал. Вчера смотрел, что «Акрон» выиграл у «Спартака». Если, допустим, «Спартак» сыграл бы вничью, то играли бы дома с «Акроном»? Били бы сразу пенальти? А почему тогда ЦСКА сыграл вничью и поедет в Екатеринбург играть с «Уралом»? Честно, не понимаю», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

В среду, 3 мая, «Урал» и ЦСКА сыграют ответный матч Пути РПЛ в Кубке России. Первая встреча между командами завершилась ничейным исходом – 1:1. В этот же день состоится матч Пути регионов Кубка России, в котором «Краснодар» примет «Акрон».