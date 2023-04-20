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Убыток «Ростова» в 2022 году составил 95,7 млн рублей

Чистый убыток «Ростова» по итогам 2022 года сократился на 56% и составил 95,7 млн рублей, следует из финансовой отчётности клуба. Годом ранее клуб зафиксировал убыток в размере 217,8 млн рублей.

Выручка дончан за отчётный период снизилась на 9,9% и составила 1,7 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 11,1% — до 2,4 млрд.

Целевое финансирование увеличилось на 7,5% — до 813,7 млн рублей (в 2021 году — 765 млн). Кроме того, на 37,5% увеличилась сумма безвозмездных поступлений — до 190,5 млн рублей (в 2021 году — 140 млн).

Фонд оплаты труда уменьшился на 32% — до 937,2 млн (в 2021 году — 1,3 млрд).

В розыгрыше чемпионата России сезона-2021/2022 «Ростов» набрал 43 очка и занял девятое место. В Кубке России подопечные Валерия Карпина выбыли на стадии группового этапа.