«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.
В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей прошёл другую испанскую команду, «Бетис», с общим счётом 5:1. «Севилья» оказалась сильнее «Фенербахче» со счётом 2:1.
- 20 апреля 2023
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