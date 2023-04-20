Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей прошёл другую испанскую команду, «Бетис», с общим счётом 5:1. «Севилья» оказалась сильнее «Фенербахче» со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023