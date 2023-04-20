Игнатьев — о возможном введении стадии плей-офф в РПЛ: я бы тоже пошёл по этому пути

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на слова президента РПЛ Александра Алаева о возможном введении со следующего сезона в чемпионате России стадии плей-офф или разбивки команд на группы в третьем круге.

«Если пытаться мотивировать наши команды введением новшеств, то я бы тоже пошёл по этому пути. 16 команд делятся по восемь и встречаются по четыре раза.

Разговор пойдёт о том, что в средней части будет болото. Им будет неинтересно. Но это ваши трудности. Мы вам предлагаем — стартовая площадка с 1 января, делайте всё. Руководители клубов должны вкладывать деньги, покупать игроков, если хотят по-настоящему участвовать. Не в этой трясине, а играть с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо». Делайте всё возможное для этого.

Каково болельщикам? К ним два раза приедет «Спартак», ЦСКА. Конечно, возникнет вопрос: «А к нам-то что? Мы вот в условном «Факеле» играем». Но вы ведь знали об этом. Нужно развивать футбол, а для этого нужно постоянно играть на максимуме. Если этого не будет, а будут проходные матчи, то смысла никакого нет. Можно и так играть, но важно, чтобы игроки росли, совершенствовались.

Такая картина уже была, но она себя не оправдала. Потому что группа команд с девятой не особо выкладывались. Но ничего страшного, важны не эти футболисты. Важны те, кто будет формировать наш футбол в целом», – приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В текущем сезоне РФС ввёл новый формат Кубка России. Турнир проводится по системе double elimination (с двойным выбыванием. — Прим. «Чемпионата»). Команды разделены на верхнюю и нижнюю сетки — Путь РПЛ и Путь регионов соответственно. Команды, проигравшие на той или иной стадии Пути РПЛ, могут продолжить борьбу за трофей на Пути регионов, тогда как поражение команды в нижней сетке влечёт выбывание из турнира.