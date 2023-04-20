Конате: Талалаев ставил более агрессивный футбол, при Ташуеве больше работаем с мячом
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.
«Что в команду привнёс Ташуев? У него совсем другой подход и характер по сравнению с Талалаевым. Тот ставил нам более агрессивный футбол: носиться за каждым мячом, не упускать ни одного единоборства. Всегда надо было выносить вперёд — забросить мяч за спину защитникам и стремиться забить как можно скорее.
Сейчас у нас больше акцента на контроле — Ташуев обращает внимание на то, что это позволит нам создавать больше моментов. Проводим с мячом больше времени на тренировках», — приводит слова Конате Sport24.
Сергей Ташуев возглавил грозненский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту тренера Андрея Талалаева.
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