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Конате: Талалаев ставил более агрессивный футбол, при Ташуеве больше работаем с мячом

Конате: Талалаев ставил более агрессивный футбол, при Ташуеве больше работаем с мячом
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Что в команду привнёс Ташуев? У него совсем другой подход и характер по сравнению с Талалаевым. Тот ставил нам более агрессивный футбол: носиться за каждым мячом, не упускать ни одного единоборства. Всегда надо было выносить вперёд — забросить мяч за спину защитникам и стремиться забить как можно скорее.

Сейчас у нас больше акцента на контроле — Ташуев обращает внимание на то, что это позволит нам создавать больше моментов. Проводим с мячом больше времени на тренировках», — приводит слова Конате Sport24.

Сергей Ташуев возглавил грозненский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту тренера Андрея Талалаева.

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