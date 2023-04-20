«Акрон» планирует помочь болельщикам добраться на матч Кубка России с «Краснодаром»

Руководство тольяттинского «Акрона» рассматривает вариант помощи болельщикам при поездке на матч первого этапа финала плей-офф Пути регионов Кубка России с «Краснодаром». Об этом заявил генеральный директор клуба Алексей Власов.

«Краснодар» – хороший и сильный соперник, который тоже не просто так оказался в этой стадии, поэтому понятно было, что в любом случае легко не будет. Будем играть, принимаем ситуацию как есть.

Рассматриваем вариант с помощью болельщикам при поездке на матч с «Краснодаром», как раз сегодня первое совещание будет этому посвящено, но пока деталей, как это будет организовано, нет. В связи с тем, что логистика сложнее, чем при переезде в Москву. Поэтому будем прикидывать варианты, но постараемся помочь и организовать слаженную поддержку. Пока рано говорить о каких-то деталях, мы сделали определённые запросы по разным логистическим форматам, потом будем понимать, как это будет, какие сроки, из этого будем исходить, будет ли это что-то стоить болельщикам или это будет бесплатно для них», – цитирует Власова ТАСС.

В среду, 19 апреля, «Акрон» на своём поле победил московский «Спартак» со счётом 2:1 в матче второго этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. «Краснодар» дома оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (2:2, 3:0 — по пенальти).

Встреча команд состоится 3 мая в Краснодаре. Ранее «Акрон» организовал бесплатный выезд для своих болельщиков на матч первого этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов с московским «Динамо» (0:0, 4:1 — по пенальти).