Конате — о трофеях: почему это невозможно? Мы можем творить большие вещи с «Ахматом»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате оценил возможность завоевать трофей в составе грозненского клуба.
«А почему это невозможно? Мы можем творить большие вещи с «Ахматом». Очень хочу, чтобы как можно больше людей в России воспринимали «Ахмат» как топ-клуб. Я здесь как дома, окружён приятными людьми и хотел бы принести моей команде славу. Чего-то с ней добиться. Чтобы потом моя дочь сказала: «Мой папа играл в «Ахмате» и оставил след».
К трофею я ведь уже приближался. С «Химками» дошёл до финала Кубка», — приводит слова Конате Sport24.
Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. «Ахмат» занимает седьмое место после 23 туров РПЛ, набрав 37 очков.
- 20 апреля 2023
-
20:50
-
20:49
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:27
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:41
-
17:36
-
17:22
-
17:20
-
17:03
-
17:00
-
16:45
-
16:30