Конате — о трофеях: почему это невозможно? Мы можем творить большие вещи с «Ахматом»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате оценил возможность завоевать трофей в составе грозненского клуба.

«А почему это невозможно? Мы можем творить большие вещи с «Ахматом». Очень хочу, чтобы как можно больше людей в России воспринимали «Ахмат» как топ-клуб. Я здесь как дома, окружён приятными людьми и хотел бы принести моей команде славу. Чего-то с ней добиться. Чтобы потом моя дочь сказала: «Мой папа играл в «Ахмате» и оставил след».

К трофею я ведь уже приближался. С «Химками» дошёл до финала Кубка», — приводит слова Конате Sport24.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. «Ахмат» занимает седьмое место после 23 туров РПЛ, набрав 37 очков.