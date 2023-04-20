Эриксен — о матче с «Севильей»: это будет очень большая игра, я с нетерпением жду её

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».
«Это будет очень большая игра, я действительно с нетерпением жду её. Нас ждёт хорошее поле, хороший стадион и хорошая погода, условия просто идеальные.
Мы все хотим играть на больших стадионах, с большим количеством болельщиков, это определённо улучшает атмосферу и футбол. Я думаю, что каждый футболист мечтает играть в таких матчах против крупных команд. Это определённо одна из игр, которую я с нетерпением жду.
Чувствую ли я на себе дополнительную ответственность, учитывая мой опыт? Не думаю, что в этом плане игра будет сильно отличаться от обычных. Все в нашей команде проходили через многое раньше, я думаю, что каждый игрок знает, что делать. Если кому-нибудь понадобится совет, он, вероятно, спросит меня или кого-то другого, но, я думаю, мы будем готовы», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче 1/4 финала была зафиксирована ничья со счётом 2:2.
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