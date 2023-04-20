Тренер Барри из «Челси» присоединится к штабу Тухеля в «Баварии»

Энтони Барри, занимающий должность помощника главного тренера в лондонском «Челси», совсем скоро покинет команду, сообщает The Times.

По информации источника, англичанин присоединится к тренерскому штабу Томаса Тухеля в мюнхенской «Баварии». Оба клуба вылетели из Лиги чемпионов, вероятности встретиться в очной игре до конца сезона больше нет.

Сообщается, что «Бавария» согласовала сумму компенсации за Барри. Томас Тухель сразу после своего назначения дал понять руководству мюнхенского клуба, что хочет видеть англичанина в своём тренерском штабе. «Челси» получит около € 1,2 млн за переход Барри.

Напомним, Барри занимал должность помощника главного тренера в «Челси» с лета 2020 года. Энтони пришёл в клуб при Фрэнке Лэмпарде, а затем продолжил работу с Томасом Тухелем и Грэмом Поттером.