Ловчев — о «Спартаке»: в этом составе команда не готова конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в кубковом матче, в котором красно-белые на выезде уступили «Акрону» со счётом 1:2 и завершили выступление в турнире.

«У меня большие вопросы к обороне «Спартака», к тому, как в целом оборонялись. Нет Джикии — и посыпалось, очень много моментов создаётся, «Акрон» мог забить еще два-три мяча. Есть конкретный вопрос — а кто привёз Дуарте, который выглядит игроком более слабым, чем те, кто был? Как могло получиться, что футболист такого уровня взят на место ушедшего Жиго? Кто сравнивал их потенциал?

Не стану много говорить про синтетическое поле. Потому что «Спартак» уже имел опыт игр — в Оренбурге — и знал нюансы, и, кроме того, «Акрон» сезон переходит с синтетики на натуральное и наоборот — и ему тоже тяжело.

Главное — качество игроков. Мы видим, что как только травмировались Промес, Мозес, Джикия, был дисквалифицирован Соболев — оказалось, что остальные плюс-минус такие же, как и у «Акрона». Только «Акрон» был более мотивирован и больше хотел этой победы. Но и тут надо помнить, что красно-белые уступили 12-й команде ФНЛ, с которой не играли на равных — соперник имел преимущество.

Произошедшее показывает, что «Спартак» в этом составе не готов на конкуренцию с «Зенитом» на длительной дистанции. На короткой, когда можно сыграть вничью, даже победить, — да, но на длительной, когда возможны травмы и дисквалификации, не получится», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.