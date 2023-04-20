«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Севилья»: Боно, Баде, Маркан, Гудель, Навас, Акунья, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела, Эн-Несири.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Дало, Эриксен, Каземиро, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.
В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей прошёл другую испанскую команду, «Бетис», с общим счётом 5:1. «Севилья» оказалась сильнее «Фенербахче» со счётом 2:1.
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