«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги конференций, несмотря на домашнее поражение

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и польский «Лех». Игра проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Раде Обреновичем (Словения).
Матч завершился победой «Леха» со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились Афонсу Соуза, Кристоффер Вельде и Артур Собех. Мячи в составе хозяев поля забили Риккардо Соттиль и Гаэтано Кастровилли. По сумме двух матчей итальянский клуб оказался сильнее со счётом 6:4.
Первый матч 1/4 финала Лиги конференций между этими командами проходил в Польше и завершился победой «Фиорентины» со счётом 4:1.
В 1/8 финала турнира «Фиорентина» по сумме двух матчей прошла турецкий «Сивасспор» с общим счётом 5:1. «Лех» оказался сильнее шведского «Юргордена» — 5:0.
- 20 апреля 2023
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