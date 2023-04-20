Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги конференций, несмотря на домашнее поражение

«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги конференций, несмотря на домашнее поражение
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и польский «Лех». Игра проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Раде Обреновичем (Словения).

Матч завершился победой «Леха» со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились Афонсу Соуза, Кристоффер Вельде и Артур Собех. Мячи в составе хозяев поля забили Риккардо Соттиль и Гаэтано Кастровилли. По сумме двух матчей итальянский клуб оказался сильнее со счётом 6:4.

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций между этими командами проходил в Польше и завершился победой «Фиорентины» со счётом 4:1.

В 1/8 финала турнира «Фиорентина» по сумме двух матчей прошла турецкий «Сивасспор» с общим счётом 5:1. «Лех» оказался сильнее шведского «Юргордена» — 5:0.

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 3
Лех П
Познань, Польша
0:1 Соуза – 9'   0:2 Вельде – 65'   0:3 Собех – 69'   1:3 Соттиль – 78'   2:3 Кастровилли – 90+2'
Материалы по теме
7 спортивных событий пятницы
7 спортивных событий пятницы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023