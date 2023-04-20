Юрий Желудков: в 30 лет в Европе Кузяеву придётся за бесплатно сидеть на лавке

Легенда «Зенита» Юрий Желудков высказался о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в европейский клуб.

«С какой целью Кузяеву переезжать в Европу? Сидеть в запасе, как Кокорин в «Фиорентине»? Далер получает неплохие деньги в «Зените», а от добра добра не ищут. В хорошую команду его не возьмут, а в слабую не имеет смысла ехать – так чего тогда пробовать?

В его возрасте не стоит ехать в Европу. Это надо было делать в 22 года, а в 30 лет придётся сидеть на лавке за бесплатно. Сдадут в аренду – будет ещё хуже. Вот Кокорин выступает на Кипре, там хорошо: рядом море, можно загорать. Но с игровой точки зрения — никаких плюсов. Я не вижу повода для Кузяева уходить из «Зенита», – сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Нынешнее соглашение Кузяева с «Зенитом» рассчитано до июня этого года. 30-летний полузащитник сыграл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.