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«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций

«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе «АФАС». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса (Италия).

Основное и дополнительное время матча завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0. Дублем отметился греческий нападающий Вангелис Павлидис. Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Бельгии и завершился победой «Андерлехта» с таким же счётом — 2:0. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где сильнее оказался «АЗ Алкмар» со счётом 4:1.

В 1/8 финала «АЗ Алкмар» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее итальянского «Лацио» со счётом 4:2. «Андерлехт» по сумме двух матчей прошёл испанский «Вильярреал» с общим счётом 2:1.

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20 апреля 2023, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 0
4 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Павлидис – 5'   2:0 Павлидис – 13'
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