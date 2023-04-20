«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе «АФАС». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса (Италия).

Основное и дополнительное время матча завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0. Дублем отметился греческий нападающий Вангелис Павлидис. Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Бельгии и завершился победой «Андерлехта» с таким же счётом — 2:0. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где сильнее оказался «АЗ Алкмар» со счётом 4:1.

В 1/8 финала «АЗ Алкмар» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее итальянского «Лацио» со счётом 4:2. «Андерлехт» по сумме двух матчей прошёл испанский «Вильярреал» с общим счётом 2:1.