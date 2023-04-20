«АЗ Алкмар» в серии пенальти переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались нидерландский «АЗ Алкмар» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе «АФАС». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса (Италия).
Основное и дополнительное время матча завершилось победой хозяев поля со счётом 2:0. Дублем отметился греческий нападающий Вангелис Павлидис. Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Бельгии и завершился победой «Андерлехта» с таким же счётом — 2:0. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти, где сильнее оказался «АЗ Алкмар» со счётом 4:1.
В 1/8 финала «АЗ Алкмар» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее итальянского «Лацио» со счётом 4:2. «Андерлехт» по сумме двух матчей прошёл испанский «Вильярреал» с общим счётом 2:1.
- 20 апреля 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
23:08
-
22:50
-
22:42
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
19:49
-
19:49
-
19:43