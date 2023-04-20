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«Наполи» оценил Осимхена в € 150 млн. Президент клуба хочет, чтобы игрок продлил контракт

«Наполи» оценил Осимхена в € 150 млн. Президент клуба хочет, чтобы игрок продлил контракт
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«Наполи» не хочет продавать своего форварда Виктора Осимхена. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис установил трансферную стоимость нападающего – € 150 млн. «Наполи» не хочет отпускать игрока за меньшую сумму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на интерес к Осимхену со стороны нескольких европейских клубов, Де Лаурентис хочет убедить форварда и его окружение продлить контракт с «Наполи». Отмечается, что сам футболист доволен своей текущей командой и хочет совершенствоваться.

Сообщается, что наибольшую нацеленность на трансфер нигерийца проявляет «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Италии в составе «Наполи» Осимхен провёл 24 матча, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

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