«Юнион» — «Байер»: гости открыли счёт уже на второй минуте
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Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Юнион» и «Байер». Команды играют на стадионе «Йозеф Марин» в Брюсселе (Бельгия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
1-й тайм
0 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Диаби – 2'
На второй минуте игры счёт в матче открыл 23-летний вингер леверкузенцев Мусса Диаби.
В первом четвертьфинальном матче команды на поле «Байера» сыграли вничью со счётом 1:1. На гол нападающего «Юниона» Виктора Бонифасе точным ударом ответил полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
В 1/8 финала «Байер» дважды уверенно обыграл венгерский «Ференцварош» (2:0; 2:0). Бельгийский «Юнион» был сильнее берлинского «Униона» (6:3 по сумме двух встреч).
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