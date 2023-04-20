«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: гол Окампоса отменён из-за офсайда

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Артур Суареш Диаш (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 41-й минуте матча хавбек испанского клуба Лукас Окампос мог удвоить преимущество своей команды, но гол отменили после видеоповтора. Судья разглядел положение «вне игры».
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счётом 2:2. Дублем в составе «Манчестер Юнайтед» отметился полузащитник Марсель Забитцер, в концовке встречи «Севилья» сравняла счёт благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.
В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей прошёл другую испанскую команду, «Бетис», с общим счётом 5:1. «Севилья» оказалась сильнее «Фенербахче» со счётом 2:1.
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