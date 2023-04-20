Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признан банкротом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун официально объявлен банкротом, сообщает Daily Mail.

В конце февраля британское управление по налоговым и таможенным пошлинам (HMRC) подало заявление о банкротстве 43-летнего Брауна. Документ был зарегистрирован в Высоком суде в среду, 12 апреля, и внесён в официальный публичный реестр.

Будучи игроком «Манчестер Юнайтед», Браун в среднем зарабатывал € 60 тыс. в неделю.

В прошлом году Браун расстался со своей женой Линн. Они поженились в 2009 году и воспитывают троих дочерей.

Браун провёл за «Манчестер Юнайтед» 362 матча, выиграв пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, два Кубка лиги и два розыгрыша Лиги чемпионов. Также на его счету 23 матча за сборную Англии.