Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признан банкротом
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун официально объявлен банкротом, сообщает Daily Mail.
В конце февраля британское управление по налоговым и таможенным пошлинам (HMRC) подало заявление о банкротстве 43-летнего Брауна. Документ был зарегистрирован в Высоком суде в среду, 12 апреля, и внесён в официальный публичный реестр.
Будучи игроком «Манчестер Юнайтед», Браун в среднем зарабатывал € 60 тыс. в неделю.
В прошлом году Браун расстался со своей женой Линн. Они поженились в 2009 году и воспитывают троих дочерей.
Браун провёл за «Манчестер Юнайтед» 362 матча, выиграв пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, два Кубка лиги и два розыгрыша Лиги чемпионов. Также на его счету 23 матча за сборную Англии.
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