Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» дома крупно обыграл «Гент» и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Вест Хэм» дома крупно обыграл «Гент» и вышел в полуфинал Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались английский «Вест Хэм» и бельгийский «Гент». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Орель Гринфельд (Израиль).

Матч завершился разгромной победой «Вест Хэма» со счётом 4:1. Первым повёл «Гент»: на 26-й минуте забил форвард бельгийцев Уго Кейперс. Однако далее развитие событий в матче целиком и полностью контролировала английская команда. «Вест Хэм» забил четырежды: отличались Майкл Антонио (дважды), Лукас Пакета и Деклан Райс.

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций между этими командами проходил в Бельгии и завершился ничейным исходом – 1:1. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «АЗ Алкмар».

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
4 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Кейперс – 26'   1:1 Антонио – 37'   2:1 Пакета – 55'   3:1 Райс – 58'   4:1 Антонио – 63'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023