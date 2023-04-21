«Вест Хэм» дома крупно обыграл «Гент» и вышел в полуфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались английский «Вест Хэм» и бельгийский «Гент». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Орель Гринфельд (Израиль).
Матч завершился разгромной победой «Вест Хэма» со счётом 4:1. Первым повёл «Гент»: на 26-й минуте забил форвард бельгийцев Уго Кейперс. Однако далее развитие событий в матче целиком и полностью контролировала английская команда. «Вест Хэм» забил четырежды: отличались Майкл Антонио (дважды), Лукас Пакета и Деклан Райс.
Первый матч 1/4 финала Лиги конференций между этими командами проходил в Бельгии и завершился ничейным исходом – 1:1. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «АЗ Алкмар».
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